В Совфеде ответили на обвинение России в краже названия страны

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что Киев пытается отделить свои историю и культуру от России. Таким образом он прокомментировал заявление депутата Верховной рады ​Андрея Ильенко о том, что Россия украла чужое название и историю.

«Украина как самостоятельное государство никогда не существовала. То в составе польской монархии была, то в составе Литовского княжества, то в Российской империи. У нас единая история, и мы никогда не отделяли Украину от себя, в том числе и в культуре. А они хотят доказать обратное», — сказал Джабаров, подчеркнув, что слова Ильенко — это политическая предвыборная борьба.

Сенатор добавил, что присвоение полкам Российской армии названий в честь украинских городов не говорит о претензиях Москвы на эти территории. «В годы Великой Отечественной войны у нас было четыре Украинских фронта, три Белорусских, два Прибалтийских. Были названия по расположению войск в тот период. Это не говорит о том, что мы на эти территории претендуем. Мы лишь не хотим забыть историю, где создавались эти полки, где они получили свою известность и славу», — заключил он.

Ранее 4 июля Ильенко, заявил, что Россия украла свое название и историю и «это факт». Он обратил внимание, что до Петра I Россия носила название «Московия», а Украина была Русью. «С тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская империя», — заметил он.

До этого начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что присвоением украинских названий частям Российской армии Россия «продолжает свою давнюю традицию — воровать чужую историю и славу».