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Депутат Рады обвинил Россию в краже украинской истории и названия
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Депутат Рады обвинил Россию в краже украинской истории и названия
Общество, 10:16
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Депутат Рады обвинил Россию в краже украинской истории и названия

Депутат Верховной Рады ​Андрей Ильенко считает, что Россия ворует чужую историю, начиная со своего названия. Об этом он заявил телеканалу «112 Украина».

«До Петра I она называлась «Московией». Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская Империя», — сказал депутат.

Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов
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Таким образом он отреагировал на присвоение президентом Владимиром Путиным названий украинских городов ряду частей российской армии. Отмечалось, что почетные наименования были присвоены «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу». Кроме того, ряду частей армии присвоили почетные названия, в которых фигурируют города Белоруссии.

В частности, 6-й танковый полк российской армии стал «гвардейским Львовским», 68-й танковый полк — «гвардейским Житомирско-Берлинским», 163-й танковый полк — «гвардейским Нежинским».

Позже начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что указ Путина — «четкий сигнал», что Россия нацелена на «мобилизацию пророссийских сил на территории Украины». При этом Муженко заметил, что таким образом Россия «продолжают свою давнюю традицию — воровать чужую историю и славу».

Теги: Верховная рада , Украина , Депутаты , Владимр Путин , Армия
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