Пиарщица «Леруа Мерлен» уволилась после скандала с постом в Facebook

PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина уволилась из компании по собственному желанию после скандала, связанного с ее постом в Facebook. Об этом она рассказала РБК.

«Да уволилась, бизнес не должен быть вовлечен в политику ни в каком виде, я же все-таки профессиональный пиарщик. Любой мой пост извращается в неблагоприятном не только для меня контексте, но и для компании», — пояснила Панина.

Она добавила, что после увольнения собирается вести курсы лидерства. «Мне хочется выдохнуть, и я думаю, что сейчас про пиар я знаю все и даже больше того, что я хотела бы знать. Пиар меня не манит. Я думаю, моя новая работа будет связана с лидерством и с умением держать удар, это важно в наше время, когда можно подвергнуться кибербуллингу, троллингу», — пояснила она, добавив, что и раньше вела тренинги.

Ранее Панина написала на своей странице в Facebook, что во время празднования победы сборной России на чемпионате мира по футболу «в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку». Она ссылалась на информацию, полученную от стажерки, которая живет в этом районе Москвы. Кроме того, Панина назвала жителей страны «ваткой».

На данное сообщение обратила внимание советник губернатора Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

Информация об описанном Паниной происшествии не подтвердилась, и пиарщица удалила пост. Тем не менее, руководство «Леруа Мерлен» приняло решение временно отстранить ее от должности PR-директора. Также в компании извинились за инцидент.

Сама Панина также извинилась за публикацию непроверенной информации. Она добавила, что из-за этого ей стало поступать множество угроз. «Публикуя пост, я ожидала, что пользователи Facebook скажут, что было на самом деле. А теперь толпы людей рвутся мне во все соцсети с угрозами и обвинениями», — отметила она.