Пиарщица «Леруа Мерлен» извинилась за пост после отстранения от должности

PR-директор компании «Леруа Мерлен» Галина Панина в беседе с РБК рассказал о том, что в ее адрес стало поступать множество угроз, после того, как она опубликовала пост в Facebook о якобы гибели девушки во время празднования победы сборной России на чемпионате мира по футболу.

«Публикуя пост, я ожидала, что пользователи Facebook скажут, что было на самом деле. А теперь толпы людей рвутся мне во все соцсети с угрозами и обвинениями», — заявила она.

Панина принесла извинения за поспешно опубликованную и непроверенную информацию, выразив сожаления по поводу того, что ее слова «обидели многих».

Галина Панина несколько дней назад сделала публикацию в Facebook, в которой сообщила, что празднуя победу России над Испанией, фанаты в Ново-Переделкино якобы сожгли девушку. Позже эта информация не подтвердилась. Вслед за этим она удалила запись со своей странице в соцсети.

3 июля руководство «Леруа Мерлен» приняло решение временно отстранить от должности PR-директора Галину Панину за эту публикацию. В компании извинились за инцидент и уточнили, что пока обязанности PR-директора временно будет исполнять Вера Бояркова, занимающая должность директора по персоналу.