ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,55 62,84 EUR Нал. 74,25 73,23 USD Бирж. 63,14 -0,29 EUR Бирж. 73,64 -0,15 USD ЦБ. 63,22 +0,08 EUR ЦБ. 73,70 +0,23 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6620,00 -2,89 IMOEX 2301,65 -0,76% RTSI 1147,47 -0,36% Brent 76,99 -0,90% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Leroy Merlin отстранила PR-директора за пост после победы России на ЧМ
Лента новостей
СМИ назвали имя убийцы рэпера Тупака 23:17, Общество Подписи мундепов смогли собрать только пять кандидатов в мэры Москвы 22:58, Политика Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 22:56, Партнерский материал Bank of America предупредил об угрозе повторения кризиса 1998 года 22:51, Экономика В СКР рассказали о причастной ко взрыву в метро Петербурга группировке 22:30, Общество Как оформить КАСКО за пару часов со смартфона 21:55, РБК и Ингосстрах Иран на грани: почему в стране не стихают протесты 21:54, Политика Нетаньяху встретится с Путиным в Москве 21:50, Политика Глава разработчика российских ракет подал в отставку 21:50, Общество Куратора «электронного правительства» уволили из Минкомсвязи 21:35, Технологии и медиа Госдума поддержала право кинотеатров требовать у зрителей паспорт 21:33, Общество Сборы зарубежных фильмов упали в российских кинотеатрах на четверть 21:31, Технологии и медиа Канули в лето: почему с рынка уходят старейшие туроператоры 21:24, Бизнес Как не проиграть: Трамп запустит новый раунд торговых войн 21:21, Quote В World Class прокомментировали пропажу часов Rolex у клиентки в Москве 21:18, Общество Власти начали проверку экстренной посадки самолета во Внуково 21:12, Общество Власти ЕС решили отправить 10 тыс. пограничников на границы Европы 21:01, Политика ЧМ-2018. 1/8 финала. Колумбия — Англия. Онлайн 21:00, Спорт МВД Грузии подтвердило задержание подозреваемого в убийстве пилота Су-24 21:00, Общество В результате стрельбы у школы в Канзасе пострадали два человека 20:58, Общество Итоги дня: инвесторы негативно приняли новости из Госдумы 20:53, Quote Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 20:40, Спецпроект РБК Спорт «Лондон русский. Бизнес»: Александр Пинчук о британском рынке туризма 20:35, Бизнес  «Интер РАО» объявила о поставках энергии в Азербайджан из-за блэкаута 20:29, Общество В Россию вместе с делегацией из США пустили политика из черного списка 20:17, Политика Стала известна дата прощания с последним главой Гостелерадио Кравченко 20:14, Общество Медведев отправил в отставку главу Росприроднадзора 20:10, Бизнес Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 20:06, РБК и Schneider Electric
Leroy Merlin отстранила PR-директора за пост после победы России на ЧМ
ЧМ-2018, 23:28
0
Leroy Merlin отстранила PR-директора за пост после победы России на ЧМ

Руководство Leroy Merlin приняло решение временно отстранить от должности PR-директора компании Галину Панину за ее публикацию в соцсетях о том, что празднуя победу России над Испанией, фанаты в подмосковном Ново-Переделкино якобы сожгли девушку. Об этом говорится в сообщении Leroy Merlin в Facebook.

«Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности», — сообщили в компании.

Кроме того, руководство принесло извинения за пост Паниной. В Leroy Merlin уточнили, что пока обязанности PR-директора временно будет исполнять Вера Бояркова, занимающая должность директор по персоналу.

«Странный чемпионат мира»: западные СМИ — о победе России над Испанией
Общество

После победы сборной России по футболу над командой Испании в рамках 1/8 Чемпионата мира Галина Панина написала в Facebok, что «в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку», ссылаясь на слова своей стажерки, которая живет в этом районе Москвы. Позже эта информацию не подтвердилась. Кроме того, PR-директор Leroy Merlin удалила запись в соцсети.

Теги: Чемпионат мира по футболу 2018 , отстранение от должности , Leroy Merlin
Главное
Глава разработчика российских ракет подал в отставку Общество
Материалы по теме
Акинфеев после игры с Испанией рассказал о нелюбви к мемам с ним Общество
Более 30 человек задержали в «Лужниках» на матче Россия — Испания Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter