Leroy Merlin отстранила PR-директора за пост после победы России на ЧМ

Руководство Leroy Merlin приняло решение временно отстранить от должности PR-директора компании Галину Панину за ее публикацию в соцсетях о том, что празднуя победу России над Испанией, фанаты в подмосковном Ново-Переделкино якобы сожгли девушку. Об этом говорится в сообщении Leroy Merlin в Facebook.

«Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности», — сообщили в компании.

Кроме того, руководство принесло извинения за пост Паниной. В Leroy Merlin уточнили, что пока обязанности PR-директора временно будет исполнять Вера Бояркова, занимающая должность директор по персоналу.

После победы сборной России по футболу над командой Испании в рамках 1/8 Чемпионата мира Галина Панина написала в Facebok, что «в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку», ссылаясь на слова своей стажерки, которая живет в этом районе Москвы. Позже эта информацию не подтвердилась. Кроме того, PR-директор Leroy Merlin удалила запись в соцсети.