Подписи мундепов смогли собрать только пять кандидатов в мэры Москвы

Мосгоризбирком завершил прием подписей избирателей и муниципальных депутатов для выдвижения кандидата на выборы мэра Москвы, документы сдали шесть человек. Это действующий мэр Сергей Собянин, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, бывший депутат Госдумы Вадим Кумин, кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, бывший владелец ГК СУ-155 Михаил Балакин и кандидат от «Гражданской инициативы» Дмитрий Гудков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

При этом Гудков не смог собрать необходимое число подписей депутатов в поддержку собственной кандидатуры.

О том, что преодолеть муниципальный фильтр смогут только пять кандидатов, РБК писал накануне. Для этого кандидату необходимо заручиться поддержкой 110 депутатов из трех четвертей районов столицы. Сверх того, самовыдвиженцам необходимо предоставить еще 36 тыс. подписей жителей Москвы.

Всего Мосгоризбирком о желании баллотироваться в мэры известили 33 человека. Среди тех, кто заявлял о желании баллотироваться от партий — летчик-космонавт Сергей Ревин (партия «Зеленые», позднее снял кандидатуру в пользу Собянина), предприниматель Илья Баков (от Монархической партии). Партия «Яблоко» не смогла согласовать кандидатуру и отказалась от участия в выборах. Самовыдвиженцами решили идти на выборы более 15 человек, включая действующего мэра, а также журналиста Антона Красовского, оппозиционера Илью Яшина, журналиста Антона Красовского, рок-музыканта Сергея Троицкого, бизнесмена Германа Стерлигова. Яшин позднее говорил, что участвовать в выборах не будет из-за муниципального фильтра.

Голосование пройдет 9 сентября.