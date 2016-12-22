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Нетаньяху встретится с Путиным в Москве
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Нетаньяху встретится с Путиным в Москве
Политика, 21:50
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Нетаньяху встретится с Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду, 11 июля, посетит Москву и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Haaretz со ссылкой на канцелярию премьера.

Ранее источники издания Maariv, рассказали, что Путин пригласил Нетаньяху на финал чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля.

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В израильском посольстве тогда подтвердили РБК эту информацию, отметив, что данный вопрос прорабатывается.

Такое же приглашение получил и глава Палестины Махмуд Аббас. Как рассказал РБК пресс-секретарь палестинского посольства в Москве Абдулла Исса, глава страны приедет в Москву 13 июля, в его повестке встреча с Путиным и посещение финала ЧМ-2018.

Теги: Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , встреча
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