«Интер РАО» объявила о поставках энергии в Азербайджан из-за блэкаута

Компания ​«Интер РАО» вечером 2 июля начала поставки электроэнергии в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы «Интер РАО» Николай Горелов.

«С 23:45 вчерашнего дня мы поставляем электроэнергию в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи», — рассказал РБК руководитель пресс-службы «Интер РАО» Николай Горелов. «Сначала мы поставляли 100 МВт, потом объем мощности поставок увеличили до 200 МВт», — добавил представитель компании.

В ночь на 3 июля крупнейшие города Азербайджана, в том числе его столица Баку, а также Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш и Загатала остались без света в результате взрыва на одной из подстанций Мингечаурской ГЭС.

По словам главы службы по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы, часть системного оборудования вышла из строя из-за аномальной жары.

Вечером 3 июля столица Азербайджана и некоторые другие регионы страны вновь остались без света. В Баку из-за этого были закрыты на вход все станции метрополитена, а компания-оператор водных ресурсов страны, «Азерсу», предупредила об остановке работы на заводах по очистке питьевой воды.

Электроэнергия также перестала поступать в города Сумгаит (третий по величине город, расположенный к северу от Баку) и Мингячевир (четвертый по величине город на северо-западе страны) и в Огузский, Гахский и Сальянский районы Азербайджана.

Мингечаурская ГЭС — крупнейшая электростанция в Закавказье, которая обеспечивает электроэнергией значительную часть Азербайджана и поставляет энергию в соседние государства.

Всего в результате аварии на электростанции возникли сбои в энергоснабжении 39 городов и районов Азербайджана.