Алиев взял под контроль ситуацию с блэкаутом в ряде городов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под свой контроль работы по восстановлению электроснабжения в Азербайджане, после сбоя которого без света остались крупные города страны, включая столицу Баку. Об этом сообщает Oxu.az со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.
Там рассказали, что в ночь со 2 на 3 июля на подстанции Мингечаурской ГРЭС вышел из строя один из трансформаторов из-за увеличения использования населением электроэнергии после резкого изменения погодных условий.
«На подстанции немедленно начались ремонтно-восстановительные работы. Ситуация находится под постоянным контролем президента Азербайджана», — говорится в сообщении.
Крупнейшие города Азербайджана остались без света в результате аварии на ГЭС в Азербайджане вечером 2 июля. По данным издания Oxu.az, в результате взрыва на одной из подстанций Мингечаурской ГЭС без света осталась столица Азербайджана Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.