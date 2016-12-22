Баку и другие города Азербайджана вновь остались без света

Перебои с подачей электроэнергии затронули столицу и другие крупные города страны. Из-за проблем с электричеством эвакуируют пассажиров метро в Баку

Баку. Апрель 2018 года (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

Столица Азербайджана и некоторые другие регионы страны вновь остались без света во вторник, 3 июля. По данным портала Oxu.az, в Баку электричество отключилось около 18:50 (17:50 мск). Многие магазины, а также заправки и банкоматы в городе перестали работать. Обесточены светофоры.

Также электричества нет в городах Сумгаит (третий по величине город, расположен к северу от Баку) и Мингячевир (четвертый по величине город, на северо-западе страны), Огузском, Гахском и Сальянском районах Азербайджана.

Компания «Азерсу», оператор водных ресурсов страны, предупредила, что из-за проблем с электроэнергией были остановлены работы на заводах по очистке питьевой воды.

Все станции метрополитена Баку временно закрыты на вход из-за перебоев в электроснабжении, пассажиров эвакуируют, рассказал представитель бакинской подземки Бахтияр Мамедов, передает азербайджанское агентство APA.

Видео: baku.tv

«Входы во все станции метро в Баку закрыты. В рамках плана действий ведется работа по эвакуации», — заявил он.

Компания «Интер РАО» с вечера понедельника поставляет электричество в Азербайджан, рассказал РБК руководитель пресс-службы компании Николай Горелов. «Сначала мы поставляли 100 МВт, потом объем мощности поставок увеличили до 200 МВт», — добавил он.

Накануне издание oxu.az рассказало, что на одной из подстанций Минчечаурской ГЭС произошел взрыв, что привело к отключению электричества в Баку и нескольких крупных городах Азербайджана — Сумгаите, Ширване, Гяндже, Ардаше и Загатале.

Глава «Азерэнерджи» Этитар Пирведиев заявил, что нарушение электроснабжения произошло из-за «аномальной жары». Ситуацию взял на контроль президент страны Ильхам Алиев.