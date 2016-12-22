Бабченко предложил сесть в тюрьму вместо Сенцова

Проживающий на Украине журналист Аркадий Бабченко заявил, что готов сесть в российскую тюрьму вместо режиссера Олега Сенцова. Об этом он написал в Facebook.
«Я готов обменять себя на Сенцова. Вы выпускаете Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных (...), а я к вам еду под белы рученьки», — написал Бабченко. Он подчеркнул, что пишет «абсолютно серьезно».
Украинский режиссер Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, а в 2015 году его осудили на 20 лет за подготовку двух терактов на полуострове и организацию террористического сообщества. В мае он объявил бессрочную голодовку, требуя освободить «всех украинских политзаключенных в России».
Ранее украинский МИД допустил возможность обмена Сенцова на арестованного украинскими властями по делу о госизмене руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сложность в обмене Сенцова, в частности, заключается в том, что он осужден по тяжкой статье.
В конце мая украинская полиция сообщила об убийстве Бабченко в Киеве, однако на следующий день СБУ сообщила, что это была инсценировка, которая была необходима, чтобы предотвратить убийство журналиста. Также таким образом спецслужба собиралась выявить предполагаемых российских агентов, которые готовили серию покушений на Украине. По данному делу был арестован бизнесмен и торговец оружием Борис Герман, которого следствие называет организатором преступления. Сам Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку и также был участником спецоперации. Свой арест он объяснил несогласованностью работы украинских спецслужб.