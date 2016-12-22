Бабченко предложил сесть в тюрьму вместо Сенцова

Проживающий на Украине журналист Аркадий Бабченко заявил, что готов сесть в российскую тюрьму вместо режиссера Олега Сенцова. Об этом он написал в Facebook.

«Я готов обменять себя на Сенцова. Вы выпускаете Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных (...), а я к вам еду под белы рученьки», — написал Бабченко. Он подчеркнул, что пишет «абсолютно серьезно».

Украинский режиссер Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, а в 2015 году его осудили на 20 лет за подготовку двух терактов на полуострове и организацию террористического сообщества. В мае он объявил бессрочную голодовку, требуя освободить «всех украинских политзаключенных в России».



Ранее украинский МИД допустил возможность обмена Сенцова на арестованного украинскими властями по делу о госизмене руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сложность в обмене Сенцова, в частности, заключается в том, что ​он осужден по тяжкой статье.

В конце мая украинская полиция сообщила об убийстве Бабченко в Киеве, однако на следующий день СБУ сообщила, что это была инсценировка, которая была необходима, чтобы предотвратить убийство журналиста. Также​ таким образом спецслужба собиралась​ выявить предполагаемых российских агентов, которые готовили серию покушений на Украине. По данному делу был арестован бизнесмен и торговец оружием Борис Герман, которого следствие называет организатором преступления. Сам Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку и также был участником спецоперации. Свой арест он объяснил несогласованностью работы украинских спецслужб.