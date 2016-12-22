Отец премьера Польши назвал «мелочностью» снос советских памятников

Депутат сейма Польши и отец премьер-министра страны Корнель Моравецкий заявил, что снос памятников советским солдатам является ошибкой, назвав такие меры «мелочностью».

«Я считаю, что была сделана ошибка. Это мелочность. Я был против этого. Этот вопрос очень важен в отношениях Польши и России», — сказал Моравецкий в интервью «РИА Новости», отметив, что выступал против соответствующего законопроекта и считает данный вопрос символичным.

По его словам, не стоит связывать установление в Польше социалистического строя с освобождением страны от фашизма. «Коммунизм принес нам несвободу, но не хватило бы нашей Польше сил, чтобы освободиться от немцев», — добавил депутат. Моравецкий выразил желание на «потепление» между странами в ситуации со сносом памятников.

Он подчеркнул, что в отношениях между Россией и Польшей в последнее время стал очень важным «элемент Украины». Моравецкий считает нормальным, что восточные украинские регионы «тянутся» к Москве, и выступил с критикой мер Киева по ограничению преподавания русского языка в школах.

«Это непонятно, потому что половина народа там говорит по-русски. Это противоречит свободному европейскому духу. Мы должны это громко критиковать, а я не слышал такой критики этих украинских решений со стороны Польши», — заявил он.

Другим «плохим решением» Моравецкий считает героизацию запрещенной в России экстремистской организации «Украинская повстанческая армия». Он отметил, что ее члены принимали участие в уничтожении гражданского населения в годы Второй мировой войны, а сейчас им ставят памятники на Украине.

«Кто ставит памятники преступникам, тот сам уничтожает свое будущее. Не только прошлое, но и будущее. Ни одно преступление не может быть положительным примером», — сказал Моравецкий.

Закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя» был принят в Польше в 2016 году. Документом запрещается называть улицы, школы и больницы в честь связанных с коммунизмом людей и событий. В 2017 году к нему были приняты поправки, предусматривающие снос памятников, построенных во времена СССР.

В ответ на частичный демонтаж монумента в память о советских военнопленных в городе Замосць в 2017 году российский МИД заявил о «государственном вандализме» в Польше. В июне депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил в Министерство иностранных дел России предложение вывезти советские памятники из Польши «на добровольные пожертвования граждан».

