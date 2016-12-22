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В Подмосковье убили экс-главу сельского поселения Новопетровское
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В Подмосковье убили экс-главу сельского поселения Новопетровское
Общество, 15:05
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В Подмосковье убили экс-главу сельского поселения Новопетровское

Бывший глава сельского поселения Новопетровское Виктор Лукьяненков был убит в Подмосковье, сообщил РБК руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев.

«В деталях в данный момент разбирается следствие», — добавил Дунаев.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщил, что неизвестный застрелил Лукьяненкова во время пробежки.

Виктор Лукьяненков занимал пост главы сельского поселения Новопетровское с января 2010 года по апрель 2015 года.

Теги: Подмосковье , Убийство
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