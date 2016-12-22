В Подмосковье убили экс-главу сельского поселения Новопетровское
Общество, 15:05
0
В Подмосковье убили экс-главу сельского поселения Новопетровское
Бывший глава сельского поселения Новопетровское Виктор Лукьяненков был убит в Подмосковье, сообщил РБК руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев.
«В деталях в данный момент разбирается следствие», — добавил Дунаев.
Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщил, что неизвестный застрелил Лукьяненкова во время пробежки.
Виктор Лукьяненков занимал пост главы сельского поселения Новопетровское с января 2010 года по апрель 2015 года.