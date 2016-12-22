Сына бывшего посла Молдавии в России застрелили в Кишиневе
Общество, 21:19
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Сына бывшего посла Молдавии в России застрелили в Кишиневе
Сын бывшего посла Молдавии в России Анатола Цэрану Теодор застрелен в Кишиневе, сообщает Unimedia.
Как отмечает издание, преступление произошло в ночь на субботу в жилом доме в секторе Буюкань. В полицию обратились соседи, которые услышали выстрелы.
Прибывшие на место полицейские обнаружили труп 30-летнего мужчины с тремя огнестрельными ранениями.
Вскоре был задержан подозреваемый — мужчина 32 лет. Как предполагает полиция, в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Отец убитого Анатол Цэрану в 1993–1994 годах возглавлял посольство Молдавии в России, а сейчас является политологом.