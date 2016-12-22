Сына бывшего посла Молдавии в России застрелили в Кишиневе

Сын бывшего посла Молдавии в России Анатола Цэрану Теодор застрелен в Кишиневе, сообщает Unimedia.

Как отмечает издание, преступление произошло в ночь на субботу в жилом доме в секторе Буюкань. В полицию обратились соседи, которые услышали выстрелы.

Прибывшие на место полицейские обнаружили труп 30-летнего мужчины с тремя огнестрельными ранениями.

Вскоре был задержан подозреваемый — мужчина 32 лет. Как предполагает полиция, в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отец убитого Анатол Цэрану в 1993–1994 годах возглавлял посольство Молдавии в России​, а сейчас является политологом.