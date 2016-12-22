В Сбербанке опровергли нарушения по субсидированию кредитов

Сбербанк не нарушал правила предоставления субсидии банкам, кредитующим производителей сельхозтоваров. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

В пресс-службе отметили, что Минсельхоз официально подтвердил Сбербанку возможность кредитования вновь образованных компаний на инвестиционные цели, подлежащие льготному финансированию. «Действующие нормативные документы не запрещали кредитовать вновь образованные компании», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Счетная палата сообщила о нарушениях Сбербанка при предоставлении субсидий банкам, которые кредитовали сельхозпроизводителей. Отмечалось, что Сбербанк включал в реестр потенциальных заемщиков по инвестиционным кредитам «по сути, специально созданные проектные компании», у которых не было выручки от продажи сельскохозяйственных товаров. Также аудиторы обнаружили нарушения в отчетности, которые предоставлялись в Минсельхоз.

«Форма отчетов неоднократно менялась и банк каждый раз настраивал свое программное обеспечение для выгрузки требуемых форм в сжатые сроки. Но в силу размеров клиентской базы Сбербанка сделать это в считаные дни было крайне затруднительно. Банк оперативно провел IT–доработки и в настоящий момент данные нарушения не возникают», — указали в пресс-службе Сбербанка. Там добавили, что во время аудита Счетная палата отметила, что Сбербанк является «единственным банком, активно финансирующим предприятия сегмента малого и среднего предпринимательства».