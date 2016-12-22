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Счетная палата обнаружила нарушения Сбербанка по субсидированию кредитов
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Счетная палата обнаружила нарушения Сбербанка по субсидированию кредитов
Бизнес, 13:08
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Счетная палата обнаружила нарушения Сбербанка по субсидированию кредитов

Сбербанк допускал нарушения при предоставлении субсидий банкам, которые кредитовали производителей сельхозтоваров. Об этом говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.

«Сбербанк включал в реестр потенциальных заемщиков по инвестиционным кредитам компании, у которых отсутствовала выручка от реализации сельхозпродукции. По сути, это были специально созданные проектные компании», — установили эксперты Счетной палаты. По правилам субсидию должны были получать банки по кредитам, выданным производителям сельхозтоваров и переработчикам сельхозпродукции, с долей выручки от реализации их товаров в валовой выручке не менее 70%.

Аудитор Счетной палаты Андрей Перчян назвал «нормальной» практику кредитования инвестиционных проектов, в том числе в сельском хозяйстве, через проектные компании. При этом он подчеркнул, что нормативно-правовая база механизма льготного кредитования должна быть скорректирована так, чтобы условия предоставления субсидии из бюджета учитывали практику кредитования через проектные компании. Во время проверки эксперты нашли ряд нарушений по предоставлению банками форм отчетности по субсидиям в Минсельхоз.

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Счетная палата напоминает, что новый порядок предоставления субсидии по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям, вступил в силу 1 января 2017 года. Так, предприятия агропромышленного комплекса могут получить кредиты по льготной ставке от 1 до 5% годовых, недополученный банками процентный доход компенсируется из бюджета в пределах ключевой ставки Центробанка. Таким образом, заемщики не должны возмещать полную стоимость кредита и затем компенсировать часть затрат из бюджета через региональные органы исполнительной власти.

Сбербанк, в свою очередь, опроверг нарушение правил. Минсельхоз официально подтвердил Сбербанку возможность кредитования вновь образованных компаний на инвестцели, подлежащие льготному финансированию, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации, добавив, что действующие нормы не запрещают кредитовать вновь образованные компании.

«Что касается несвоевременного предоставления отчетов (ежемесячно) в Минсельхоз, то форма данных отчетов неоднократно менялась и банк каждый раз настраивал свое программное обеспечение для выгрузки в сжатые сроки требуемых форм», — пояснили в пресс-службе. В Сбербанке объяснили, что предоставить отчеты «в считанные дни» затруднительно из-за большой клиентской базы организации.

«Банк оперативно провел ИT-доработки, и в настоящий момент данные нарушения не возникают», — уточнили в Сбербанке.

Теги: Сбербанк , субсидирование , Счетная палата , аудит , Минсельхоз , аграрии
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