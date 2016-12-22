Россия увеличила добычу нефти в июне

В июне 2018 года в России среднесуточная добыча нефти составила 11,063 млн барр., что на 1,1% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

При этом к октябрю 2016 года показатель добычи нефти сократился на 184 тыс. барр./день (4,7%). В месячном выражении добыча нефти в июне увеличилась на 0,8%.

Всего в период с января по июнь 2018 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 271,13 млн т (ниже на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), отмечает «Интерфакс». За первые шесть месяцев 2018 года Россия экспортировала 115,67 млн т нефти, что на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце июня поручил Минэнерго, Минфину и Минпромторгу совместно с Российским экспортным центром предложить кабмину меры по наращиванию экспорта нефтегазохимической продукции. Предложения должны поступить в правительство к концу июля. Также Минэкономразвития и Минсельхозу поручили проработать налоговое стимулирование новых экспортных производств, правительство ждет предложений по этому вопросу до 17 августа.