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В Фонде кино рассказали о рекордной доле отечественных фильмов в прокате
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В Фонде кино рассказали о рекордной доле отечественных фильмов в прокате
Бизнес, 09:11
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В Фонде кино рассказали о рекордной доле отечественных фильмов в прокате

Доля отечественного кино в российском кинопрокате за первое полугодие 2018 года составила рекордные 40%. Об этом заявил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, сообщает «РИА Новости».

«Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 млн зрителей, что на 15,6 млн зрителей больше, чем за аналогичный период 2017 года», — заявил он. По его словам, в десятку самых кассовых фильмов 2018 года вошли три российские киноленты, снятые при поддержке Фонда кино: «Движение вверх», «Тренер» и «Лед». Эти картины посмотрели 21 млн человек, что составляет почти 20% всех зрителей кинотеатров за первые шесть месяцев 2018 года.

При этом кассовые сборы отечественных фильмов в российском прокате в первом полугодии 2018 года составили 10,2 млрд руб., на 57% превысив показатели аналогичного периода 2017 года. Тогда сборы составили 6,5 млрд руб., а в 2016 году — 5,6 млрд руб.

«В прошлом году мы совокупно собрали $44,3 млн, за эти полгода цифра уже достигла $30 млн. Почти половину этой суммы, $13,8 млн, принесли сборы мультфильма «Снежная королева 3» в Китае», — заявил Малышев.

В конце мая Фонд кино и Ассоциация продюсеров кино и телевидения назвали 13 приоритетных для развития кино- и телепроизводства регионов России. В них вошли Краснодарский и Приморский край, Иркутская, Ростовская, Ульяновская и Калининградская области, а также Северный Кавказ. Гендиректор продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов сообщал РБК, что регионы выбрали из-за транспортной и производственной доступности, а также из-за их «живописности».

Теги: российские фильмы , Фонд кино , кинотеатры
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