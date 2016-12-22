Суд арестовал ульяновского депутата по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Ульяновской области Игоря Тихонова по делу о мошенничестве. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе суда.

Отмечается, что Тихонов заключен под стражу до 27 августа.

29 июня ​​Басманный суд выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 августа для главы компании «УльяновскФармация» Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана.

Днем ранее управление ФСБ по Ульяновской области провело обыски в региональном министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия, заксобрании региона, а также в АО «УльяновскФармация». Это было сделано в рамках уголовного дела о государственных закупках лекарственных препаратов для медицинских учреждений.



Проблемы с госзакупками лекарств в регионе выявили в конце 2017 года. Проверка центральных больниц обнаружила проблемы, в том числе перебои с обеспечением медицинскими препаратами. Как отметил председатель общественной палаты Ульяновской области Александр Чепухин, в том числе были выявлены задержка сроков проведения торгов и завышение цен на 30–50% по сравнению со среднероссийскими.