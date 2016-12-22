Фигурантам дела о хищениях в Ульяновской области избрали меру пресечения

​Басманный суд избрал меру пресечения главе компании «УльяновскФармация» Ольге Кузнецовой и ее заместителю Евгению Когану по делу о хищениях средств, выделенных на закупки медтехники и лекарств в Ульяновской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемой Кузнецовой до 27 августа», — сообщили в пресс-службе. Коган заключен по решению суда под стражу также до 27 августа.

Всего в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ обвиняются трое: помимо Кузнецовой и ее зама в деле фигурирует зампредседателя Ульяновского законодательного собрания Игорь Тихонов. Заседание по избранию меры пресечения последнему перенесено на 2 июля.

В четверг, 28 июня, управление ФСБ по Ульяновской области по поручению СКР провело обыски в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона. В местном заксобрании сообщали также об обысках в кабинете Тихонова.

Проблемы с госзакупками лекарств были обнаружены в октябре 2017 года после рассмотрения региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014–2020 годы. Проведенная в декабре прошлого года проверка центральных районных больниц выявила ряд системных проблем в работе учреждений здравоохранения, в том числе перебои с обеспечением населения медицинскими препаратами. «Задержка сроков проведения совместных торгов, завышение цен препаратов на 30–50% по сравнению со среднероссийскими», — указывал председатель общественной палаты Ульяновской области Александр Чепухин.