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Напавшего с ножом на преподавателя Бауманки арестовали
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Напавшего с ножом на преподавателя Бауманки арестовали
Общество, 20:04
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Напавшего с ножом на преподавателя Бауманки арестовали

​Басманный суд Москвы арестовал мужчину, который с ножом напал на преподавателя МГТУ им. Баумана. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

​По ее словам, Жаслана Кудайбергенова заключили под стражу до 30 августа.

Подозреваемый в нападении был задержан 30 июня.

Нападение на 28-летнего преподавателя произошло на территории вуза. Об этом стало известно днем 29 июня. Нападавший ранил преподавателя ножом. Пострадавший был госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

 

Теги: МГТУ им. Баумана , нападение , Басманный суд
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