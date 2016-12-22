Напавшего с ножом на преподавателя Бауманки арестовали
Общество, 20:04
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Напавшего с ножом на преподавателя Бауманки арестовали
Басманный суд Москвы арестовал мужчину, который с ножом напал на преподавателя МГТУ им. Баумана. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
По ее словам, Жаслана Кудайбергенова заключили под стражу до 30 августа.
Подозреваемый в нападении был задержан 30 июня.
Нападение на 28-летнего преподавателя произошло на территории вуза. Об этом стало известно днем 29 июня. Нападавший ранил преподавателя ножом. Пострадавший был госпитализирован.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).