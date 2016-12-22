СМИ сообщили о вооруженном нападении на преподавателя Бауманки

Неизвестный мужчина ранил ножом 28-летнего преподавателя МГТУ имени Баумана, сообщает РЕН ТВ. Сайт телеканала также публикует фотографию пострадавшего, сделанную после нападения.

ЧП произошло на территории университета, отмечает издание.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о начале полицейской проверки по инциденту. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не обладают информацией о таком нападении.

«Полиция сейчас разбирается с этим. Мы не комментируем», — сказал РБК начальник управления информационной и молодежной политики МГТУ имени Баумана Павел Дермер.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы РБК сообщили, что у них также нет информации о нападении.