Полиция задержала подозреваемого в нападении на преподавателя Бауманке

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на преподавателя Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, заявили в столичном управлении МВД. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления», — сказал собеседник агентства.

Возраст, имя и другие личные данные названы не были.

О том, что вооруженный мужчина напал на преподавателя МГТУ имени Баумана в здании университета и ранил его ножом, стало известно днем 29 июня. Пострадавшего госпитализировали. Позже по факту происшествия было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 111 УК РФ. (умышленное применение тяжкого вреда здоровью).