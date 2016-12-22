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Адвокат рассказал об отношении Сенцова к обмену стран заключенными
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Адвокат рассказал об отношении Сенцова к обмену стран заключенными
Украинский кризис, 20:31
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Адвокат рассказал об отношении Сенцова к обмену стран заключенными

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов выступает за обмен заключенными между Россией и Украиной, сообщил РБК его адвокат Дмитрий Динзе.

«Он за любое начало этого процесса, за любые обмены в отношении украинских политзаключенных», — подчеркнул адвокат. На вопрос о том, уведомили ли его о такой возможности, Динзе ответил, что никто из официальных лиц со стороны России не звонил ему по поводу возможности обмена.

Как сообщает «РИА Новости», зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев допустил обмен Сенцова на главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. «Тема его [Сенцова] обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна [для обмена]», — сказал он.

При этом сенатор отметил, что Вышинского нет в списке из 23 россиян, которых Киев готов обменять на своих заключенных, находящихся в России. «Он может оказаться там [в списке] в любой момент. Суд над ним еще идет, и пока не доказана его вина в терроризме и шпионаже, хотя все это голословные обвинения, он вряд ли может фигурировать в таких списках», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские власти представили список из 23 российских граждан, которых они готовы обменять на равное число осужденных украинцев. Российские граждане осуждены или за «подготовку терактов» на Украине, или за участие в боевых действиях в Донбассе. Среди тех, кого Киев рассчитывает получить в ответ, фигурирует имя Сенцова.

Предложение обменять Сенцова на Вышинского было озвучено Киевом в мае. Кремль тогда ответил, что подобная возможность пока не обсуждалась.

Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, а в 2015 году он был осужден на 20 лет. Его признали виновным в подготовке двух терактов в Крыму и организации террористического сообщества. Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку, требуя освободить «всех украинских политзаключенных в России».

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в середине мая 2018 года. Ему предъявили обвинение в госизмене и арестовали по решению суда на два месяца.

Теги: Олег Сенцов , Совет Федерации , обмен заключенными , Украина
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