Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к действующему грузинскому лидеру Георгию Маргвелашвили с требованием вернуть ему гражданство страны, сообщает телеканал «Рустави-2».

«Маргвелашвили — абсолютный трус, потому что отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарная храбрость, если есть что-то человеческое, то пусть вернет мне гражданство», — заявил Саакашвили.

Он попросил пустить его в страну и позволить показать, «кого боятся в Грузии».

В январе 2018 года суд в Грузии заочно приговорил экс-президента к трем годам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Городской суд Тбилиси постановил, что Саакашвили в 2008 году превысил свои полномочия, помиловав четверых полицейских, осужденных за убийство сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани.

В июне этого года суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007-го и с января 2008 года до ноября 2013-го. С мая 2015 года по ноябрь 2016 года был губернатором Одесской области. В декабре 2017-го он переехал в Нидерланды.