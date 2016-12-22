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Болтон и Путин договорились сохранить разногласия по Крыму
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Болтон и Путин договорились сохранить разногласия по Крыму
Политика, 16:58
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Болтон и Путин договорились сохранить разногласия по Крыму
Советник Дональда Трампа Джон Болтон рассказал, что обсуждал с Владимиром Путиным тему присоединения Крыма к России. По его словам, согласия в этом вопросе достичь не удалось
Владимир Путин и Джон Болтон, 27 июня 2018 года (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Выступая в эфире телеканала CBS, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что в ходе встречи с Владимиром Путиным в Москве российский президент поднял тему Крыма.

«Президент Путин был достаточно откровенен со мной по поводу присоединения Крыма к России. Я ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие разногласий», — цитирует Болтона агентство Reuters. Советник Трампа подчеркнул, что позиция США остается прежней.

Также Болтон сообщил, что обсуждал с российским президентом тему вмешательства Москвы в американские выборы в 2016 году. «Путин сказал, что не было никакого вмешательства со стороны российского государства», — подчеркнул Болтон.

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Болтон, кроме того, рассказал, что в ходе встречи в Хельсинки Трамп и Путин хотели бы поговорить один на один. Американский президент при этом рассчитывает понять позицию собеседника, обсудив с ним различные вопросы международной политики. Болтон предложил не ожидать от этой встречи серьезного прорыва в отношениях. Однако сам факт саммита, по его словам, уже является достижением.

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28 июня Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным и надеется, что им удастся поладить.

Встреча двух президентов состоится 16 июля в столице Финляндии. По словам вице-президента США Майка Пенса, на саммите обсудят «широкий круг вопросов», включая ситуацию в Сирии и на Украине.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Джон Болтон , Хельсинки
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