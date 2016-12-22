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Команда задержанного в Крыму украинского траулера объявила голодовку
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Команда задержанного в Крыму украинского траулера объявила голодовку
Общество, 10:08
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Команда задержанного в Крыму украинского траулера объявила голодовку

Моряки украинского траулера ЯМК-0041, задержанного у берегов Крыма, объявили голодовку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

По его словам, команда «находится в отчаянии от неопределенности», так как к ним не пускают адвокатов, на их жалобы не реагируют.

Судно задержали в начале мая за незаконный лов камбалы-калкана. Против капитана траулера завели уголовное дело о браконьерстве, позднее он был арестован.

Сам мужчина не признал свою вину и обжаловал арест в Верховном суде Крыма, сообщил ТАСС Семедляев. «Вину он не признает, говорит, что был в территориальных водах Украины и [ничего] не нарушал. А если и нарушил, то о том, где мы находимся, знал только он, остальные ребята к навигационным приборам отношения не имели», — сказал адвокат. Сейчас капитана содержат в СИЗО Симферополя, еще четверо членов команды находятся на территории крымского пограничного управления ФСБ России.

Прокуратура Украины завела уголовное дело после задержания команды траулера у берегов Крыма по ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 278 (незаконное лишение свободы или похищение человека; угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна). МИД Украины также направил ноту протеста в связи с задержанием украинских моряков.

Теги: Крым , траулер , моряки , задержание , голодовка
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