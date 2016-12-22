Пранкеры разыграли главу СБУ от лица Бабченко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака от лица журналиста Аркадия Бабченко, проживающего в Киеве. Об этом пранкеры рассказали РБК.

«После вчерашнего матча Россия — Испания мы решили обыграть историю с футболом и негативную реакцию украинского сегмента интернета на победу РФ и заодно вспомнить инсценировку убийства Бабченко», — рассказали пранкеры РБК.

По их словам, они сообщили Грицаку, что на Бабченко напали в ресторане в центре Киева при просмотре матча чемпионата мира по футболу со сборными России и Испании.

«Я смотрел матч, который был с Россией и Испанией. Видимо, это кое-кому не понравилось, постоянной публике этого заведения. Они накинулись, видимо, там кто-то был даже из АТО», — заявил пранкер от имени Бабченко в разговоре с Грицаком. В ответ глава СБУ попросил сообщить адрес местонахождения «журналиста», куда могли бы подъехать сотрудники спецслужб. Пранкер в беседе с Грицаком отметил, что после «нападения» он рассказал украинским журналистам, что атака была «российской провокацией». При этом в разговоре с пранкером Грицак называет Бабченко Константином, хотя журналиста зовут Аркадий. «Так что или глава СБУ просто забыл имя журналиста, либо Константин — это специально выдуманный псевдоним Бабченко для анонимности», — подчеркнули пранкеры.

«Мы решили показать, что заигрываться с фейковыми убийствами не стоит, и такие постановки могут обернуться против самих организаторов в лице СБУ. То есть ненадолго поставили главу СБУ на место тех, кого он обманул историей с Бабченко», — отметили пранкеры.

Бабченко переехал на Украину в 2017 году. В конце мая украинская полиция сообщила об убийстве российского журналиста в Киеве. Спустя день выяснилось, что СБУ организовала инсценировку убийства Бабченко. Спецслужбы намеревались таким образом выявить предполагаемых российских агентов в стране, которые, по данным СБУ, готовили серию убийств на Украине. По делу Бабченко был арестован предприниматель и торговец оружием Борис Герман, следствие обвиняет его в организации преступления. При этом, по словам Германа, он работал на украинскую контрразведку и был участником спецоперации.