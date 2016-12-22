В Москве загорелась квартира на Патриарших прудах

В пресс-службе ГУ МЧС Москвы сообщили РБК о пожаре в одной из квартир в центре Москвы, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным пресс-службы, площадь пожара составила 30 кв. м. «Подразделения прибыли по адресу: Большой Патриарший переулок, д. 8, строение 1. Было обнаружено возгорание в квартире на седьмом этаже, здание старой постройки коммунального типа. В одной из комнат горели мебель и деревянные перегородки. Из окна квартиры по автолестнице спасены женщина и ребенок. Возгорание в 9:24 мск ликвидировано, пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе.