В Москве загорелась квартира на Патриарших прудах
Общество, 10:37
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В Москве загорелась квартира на Патриарших прудах
В пресс-службе ГУ МЧС Москвы сообщили РБК о пожаре в одной из квартир в центре Москвы, в результате инцидента никто не пострадал.
По данным пресс-службы, площадь пожара составила 30 кв. м. «Подразделения прибыли по адресу: Большой Патриарший переулок, д. 8, строение 1. Было обнаружено возгорание в квартире на седьмом этаже, здание старой постройки коммунального типа. В одной из комнат горели мебель и деревянные перегородки. Из окна квартиры по автолестнице спасены женщина и ребенок. Возгорание в 9:24 мск ликвидировано, пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе.В конце июня произошел пожар в офисе «Башнефти» в центре Москвы. В пресс-службе ГУ МЧС сообщали РБК, что возгорание возникло по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., 5, где находится бизнес-центр «Галс Тауэр». Как сообщали РБК в «Башнефти», загорелась оргтехника на площади менее 1 кв. м, автоматическая система пожаротушения ликвидировала возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, из офиса были эвакуированы более 300 человек.