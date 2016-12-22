Порошенко назвал Канаду самым искренним другом Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал Канаду самым искренним другом его страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В мире, наверное, нет более искреннего друга Украины, чем Канада. Счастья и процветания вашей стране, в которой живут прекрасные люди!» — написал Порошенко по случаю дня Канады.

Президент Украины отметил, что рад отпраздновать это событие со своим «ближайшим союзником».

День Канады отмечается 1 июля и является национальным праздником страны по случаю подписания в 1867 году акта о Британской Северной Америке, объединившего колонии и положившего начало единой Канаде.

Канада входит в число стран G7 помимо США, Японии, Германии, Великобритании, Франции и Италии.

В декабре 2017 года власти Канады одобрили поставки огнестрельного оружия Украине, за что Порошенко выразил благодарность.