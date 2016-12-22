В Севастополе ответили на слова Порошенко про украинские корабли в городе

Заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что флаг страны будет поднят на украинских кораблях в Севастополе, вызывают сожаление, считает председатель севастопольского заксобрания Екатерина Алтабаева, передает телеканал RT.
«Даже когда Севастополь находился в составе Украины, он был русским городом. В наши праздники мы поднимали собственный и российский флаги. В этом смысле мы и тогда были особенной территорией, а теперь тем более», — сказала она.
Алтабаева отметила, что слова Порошенко вызывают сожаление и говорят о том, что президент Украины не способен «оценить той ситуации и возможностей, которые есть». Она добавила, что главе Украины можно только посочувствовать.
1 июля Порошенко поздравил украинских моряков с Днем военно-морских сил, упомянув в поздравлении, что верит в возвращение флага Украины в Севастополь.
Это не первый раз, когда президент Украины выступает с подобным заявлением. В июне он пообещал, что над Севастополем будет поднят украинский флаг, а в самом городе будет звучать национальный гимн.
Крым вошел в состав России после проведения референдума в 2014 году. Киев не признал этот шаг и называет полуостров своей «временно оккупированной территорией».