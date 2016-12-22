Закон об обязательном согласии на секс вступил в силу в Швеции

В Швеции с 1 июля вступил в силу новый закон о сексуальных преступлениях, по которому секс без явного согласия будет считаться противоправным, сообщает The Local.

В соответствии с новым законом участники полового акта должны согласиться на него устно либо четко продемонстрировать свое желание в нем участвовать. При этом пассивность не будет рассматриваться как согласие.

«Секс будет рассматриваться как преступление, если он не был добровольным со стороны обоих партнеров, независимо от того, применялось ли насилие или угрозы», — подчеркивает издание.

Также, согласно закону, теперь не нужно будет доказывать намерение для серьезных сексуальных преступлений. Издание отмечает, что такое правило означает, что предполагаемый преступник может быть осужден, даже если он не намеревался изнасиловать человека.

Минимальный срок наказания за изнасилование с отягчающими обстоятельствами, а также в отношении детей, повысится с четырех до пяти лет тюрьмы.

Таким образом, после вступления нового закона в силу​ Швеция станет десятой страной в Европе, приравнявшей секс без согласия к изнасилованию.

В 2010 году основателя скандального сетевого проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа обвинили в изнасиловании двух женщин в Швеции, а также двух случаях домогательства и «незаконном принуждения» к сексу. Дело в отношении журналиста было заведено на основании заявлений двух женщин, с которыми у него была сексуальная связь. Адвокат Ассанжа заявил, что эти обвинения мотивированы политически и связаны с «охотой» на Ассанжа, устроенной властями США.