СМИ сообщили о создании в Японии к 2020 году летающих машин

Правительство Японии создаст до конца 2018 года консультационный совет по вопросам безопасности и технологий, чтобы исследовать и разработать базу для практического использования беспилотных летающих автомобилей, сообщает газета Yomiuri.
Издание отмечает, что создать летающие машины планируется к 2020 году. Они понадобятся для улучшения ситуации с пробками в городах, а также будут использоваться при стихийных бедствиях.
При этом конкуренция в области разработки беспилотных летающих автомобилей усиливается, поэтому правительство Японии решило способствовать созданию подобных машин в своей стране.
Такой автомобиль будет совершать вертикальный взлет и посадку. При этом летать машина будет на высоте 150 метров со скоростью от 100 до 200 километров в час.
Среди преимуществ машины названы такие, как отсутствие необходимости обучать пилотов и более дешевое техническое обслуживание. Также автомобиль будет работать на электричестве. Цена поездки на таком автомобиле будет равна стоимости проезда в такси.
В апреле 2017 года компания Uber пообещала к 2020 году запустить летающие такси. По словам одного из директоров компании Джеффа Холдена, первые машины запустят в США (в Техасе) и в Объединенных Арабских Эмиратах (в Дубае). Летающее такси Uber предстанет в виде легкомоторного самолета с электрическим двигателем.
В ноябре 2017 года компания заключила первый контракт с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) об участии в разработке программного обеспечения для управления маршрутами летающего такси. В мае 2018 года Uber подписала с NASA второе соглашение о сотрудничестве летающих такси. Их коммерческую эксплуатацию планируется начать с 2023 года. При этом управление машинами Uber будут осуществлять пилоты.