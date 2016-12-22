По Калининградом потушили сутки горевший бывший бумажный завод

Пожарные потушили пожар на бывшем целлюлозно-бумажном заводе в городе Советск Калининградской области, который горел с вечера пятницы. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

«Полная ликвидация в 21:00 по местному времени (22:00 МСК)», — сказал собеседник РБК.

Цех по производству бумажных изделий, принадлежащий ООО «Атлас-Маркет», загорелся вечером 29 июня. Огонь охватил площадь в 2 тыс. кв м. Вскоре площадь возгорания увеличилась до 3,5 тыс. кв м. Утром 30 июня пожар удалось локализовать. К тушению были привлечены восемь человек и 28 единиц техники, а также вертолет Ка-32.