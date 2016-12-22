В Калининградской области загорелся бумажный цех площадью 2000 кв. м
Общество, 18:39
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В Калининградской области загорелся бумажный цех площадью 2000 кв. м
В городе Советске Калининградской области загорелся цех по производству бумажных изделий, сообщил РБК начальник отдела пропаганды ГУ МЧС по области Алексей Баранов.
«Площадь возгорания — более 2000 кв. м, обстоятельства пожара выясняются, пострадавших нет», — сообщил Баранов.
Источник «РИА Новости» в экстренных службах отметил, что на аэродроме Храброво в Калининграде приведен в готовность к тушению пожара вертолет Ка-32. По предварительным данным агентства, предприятие принадлежит ООО «Атлас-Маркет».
Как отмечает «Интерфакс», горит территория бывшего целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), на которой сейчас располагаются склады. Для тушения привлечены 40 спасателей и 15 единиц техники.