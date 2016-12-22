В Советске площадь пожара в бывшем бумажном цехе увеличилась почти вдвое
Общество, 20:48
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В Советске площадь пожара в бывшем бумажном цехе увеличилась почти вдвое
Площадь пожара на территории бывшего целлюлозно-бумажного завода (ЦБЗ) в городе Советске Калининградской области увеличилась до 3,5 тыс. кв. м, сообщил РБК начальник пресс-службы главного управления МЧС по области Алексей Баранов.
«Площадь пожара возросла до 3,5 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал собеседник.
Он уточнил, что на место пожара из Калининграда прибыл вертолет Ка-32, а со станции Черняховск — пожарный поезд.
Ранее Баранов сообщал РБК, что в Советске загорелась территория цеха по производству бумажных изделий. Площадь возгорания составляла 2 тыс. кв. м.