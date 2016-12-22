СМИ рассказали о признании футболистом «Спартака» вины в избиении жены

Нападающий московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес, задержанный по предварительным данным за избиение своей жены во время прибывания на Ибице, признался в содеянном, сообщает Diaro de Ibiza.

По информации издания, в пятницу футболист, который провел ночь в полицейском участке, предстал перед судом, где признался в избиении жены. Сообщается, что суд отпустил его из-под стражи, расследование дела будет продолжено.



Официальных подтверждений данной информации нет.

Тем временем сам футболист в субботу опубликовал пост на своей странице в Instagram. Прямой отсылки к истории с предполагаемым избиением и задержанием в нем нет. «Когда ты видишь ложь в интернете!», — гласит надпись к фотографии, на которой Промес смотрит на экран телефона и смеется.

https://www.instagram.com/p/BkpF38iArTC/?utm_source=ig_embed

О задержании Промеса предположительно по обвинению в избиении жены сообщило ранее издание Voetbal Primeur со ссылкой на Йоханнеса Дерксена, спортивного журналиста и бывшего футболиста. Сообщалось, что футболист набросился на жену с кулаками, пострадали также прохожие, которые пытались его успокоить. Накануне директор по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг в беседе с РКБ сообщил, что у клуба нет официальной информации о задержании Квинси Промеса. «Официальной информации у нас нет, а слухи мы не комментируем», — сказал он.

Промес играет за «Спартак» с августа 2014 года. Он был признан лучшим игроком 2017 года в России по результатам традиционного опроса еженедельника «Футбол».

