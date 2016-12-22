СМИ рассказали о задержании форварда «Спартака» на Ибице за избиение жены
Общество, 05:20
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СМИ рассказали о задержании форварда «Спартака» на Ибице за избиение жены
Нападающий московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес задержан в испанской Ибице за избиение жены, сообщает издание Voetbal Primeur со ссылкой на Йоханнеса Дерксена, спортивного журналиста и бывшего футболиста.
Он рассказал, что инцидент произошел во время отдыха на Ибице. По словам Дерксена, пострадали также прохожие, которые попытались успокоить Промеса. После этого, нападающего «Спартака» задержали сотрудники полиции.
Промес начал играть за московский клуб в августе 2014 года. В мае он забил за «Спартак» 58-й гол, став самым результативным иностранным футболистом в составе команды. Его признали лучшим игроком в России по результатам опроса еженедельника «Футбол» в 2017 году.