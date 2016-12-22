МЧС локализовало пожар на бывшем бумажном заводе под Калининградом

Пожар на бывшем целлюлозно-бумажном заводе (ЦБЗ) под Калининградом локализован, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, осталось потушить еще 450 кв. м.

«Для ликвидации пожара привлечено 88 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС 63 человека и 19 единиц техники. Вертолетом Ка-32 совершено 28 сливов, сброшено 100 т воды», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве добавили, что в результате пожара пострадавших и угрозы населению нет, ситуация находится под контролем.

О том, что на территории бывшего ЦБЗ произошло возгорание, стало известно в пятницу. Тогда площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м. Однако в ночь на 30 июня его площадь увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. В связи с этим к тушению пожара были привлечены вертолет Ка-32 и пожарный поезд.





