Экс-врачу сборной США предъявили новые обвинения в домогательствах

Прокуратура штата Техас предъявила обвинение по шести новым эпизодам домогательств к несовершеннолетним девочкам экс-врачу сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассару. Об этом сообщает Associated Press.

По словам двух спортсменок, они подверглись сексуальному домогательству со стороны Нассара в тренировочном центре американской сборной, расположенном на ранчо Каройи в 110 км от города Хьюстон в Техасе. Владельцы ранчо — тренеры по спортивной гимнастике, супруги Бела и Марта Каройи, прославившиеся в 1980-х. Несколько бывших гимнасток подали иски против четы Каройи, которые, по словам спортсменок, не смогли защитить их от Нассара. На ранчо утверждают, что не знали о домогательствах. Сейчас Каройи сотрудничают со следствием, по словам прокурора округа Уокер Стефани Страуд, супругов ни в чем не подозревают.

Кроме того, суд обвинил бывшего тренера сборной США по спортивной гимнастике Деборе Ван Хорна в одном эпизоде домогательства к несовершеннолетней гимнастке.

В январе Нассара признали виновным в домогательствах и приговорили к 175 годам тюрьмы. Против экс-врача с обвинениями выступили 156 женщин, включая четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз и трехкратную олимпийскую чемпионку Эли Райсман.

Они утверждали, что он домогался к ним под видом лечения, это происходило на протяжении двух десятилетий. В феврале Нассар был признан виновным еще в трех домогательствах к несовершеннолетним, к его сроку может прибавиться еще от 40 до 125 лет тюрьмы.