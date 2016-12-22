Экс-врача сборной США приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства

Бывший врач сборной США Ларри Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы за сексуальные домогательства. Такой приговор вынес суд, передает CNN.



Всего с обвинением против Нассара выступили 156 женщин и девушек. Про их словам, они были жертвами домогательств бывшего врача на протяжении последних двух десятков лет. Они все говорили, что приходили к врачу, чтобы он вылечил их спортивные травмы. Но, по их словам, доктор домогался до них и говорил, что это была формой лечения.

Во время суда бывший врач попросил прощения. «Нет слов, чтобы описать, как глубоко раскаиваюсь в том, что произошло», — сказал Нассар. Он отметил, что слова его жертв, которые выступили на суде, останутся с ним «до конца жизни».

Среди тех, кто обвинял Нассара в домогательствах были четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз, трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Эли Райсман из США, а также американская гимнастка Маккайла Марони.



В декабре 2017 года Нассар был также признан виновным в распространении детской порнографии. Он был приговорен к 60 годам тюрьмы. В начале января Генеральная прокуратура штата Мичиган попросила добавить к его тюремному сроку от 40 до 125 лет, после того, как Нассар признался в изнасиловании семерых девочек.