Олимпийская чемпионка обвинила экс-врача сборной США в домогательствах

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз, обвинила бывшего врача сборной США Ларри Нассара в домогательствах. Об этом она написала в своем Twitter.

«Я тоже являюсь одной из многих спортсменок, которые подверглись домогательствам со стороны Ларри Нассара», — написала Байлз. По ее словам, Нассар предлагал ей «специальное лечение». Байлз отметила, что ей невероятно трудно возвращаться в тренировочный центр, в котором она «подвергалась насилию», однако ей необходимо это делать перед грядущими Летними Олимпийскими играми-2020 в Токио.

В ноябре трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Эли Райсман, также обвинила Нассара в сексуальном насилии. Кроме того, в октябре еще одна гимнастка из США, Маккайла Марони, рассказала о домогательствах со стороны бывшего врача американской сборной. По ее словам, инцидент произошел на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.