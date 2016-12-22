СМИ узнали о назначении главой ОРКК помощника Рогозина

Бывший глава АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля 2 июля возглавит Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК) по решению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджера одного из предприятий космической промышленности и высокопоставленного сотрудника «Роскосмоса».

По словам источников, Жерегеля сменит на посту гендиректора Юрия Власова, которому предложили стать советником Рогозина по военно-космической тематике.

Андрей Жерегеля работал с Рогозиным с 2008 по 2011 годы, когда тот был постпредом России при НАТО. Тогда Жерегеля занимал пост третьего секретаря постпредства. В 2013-2016 годах Жерегеля работал замруководителя Росграницы, а затем перешел в АО «ГЛОНАСС».

Юрий Власов с 1983 по 2012 год прошел путь от инженера-испытателя до начальника управления ракетно-космических вооружений и средств ракетно-космической обороны Министерства обороны. В 2013 году стал первым замгендиректора НПО им. С.А. Лавочкина, в 2015 году стал гендиректором ОРКК.

Накануне в «Роскосмосе» сообщили РБК о кадровых перестановках. Так, главой департамента международного сотрудничества стал Дмитрий Лоскутов, ранее работавший замом Рогозина, когда тот был вице-премьером и спецпредставителем президента России по Приднестровью. Также новым директором самарского РКЦ «Прогресс» стал Дмитрий Баранов. Кроме того, 23 июня первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Иван Харченко стал и.о. замгендиректора «Роскосмоса».