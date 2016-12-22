В «Роскосмосе» и центре «Прогресс» провели кадровые перестановки

На должность главы департамента международного сотрудничества «Роскосмоса» назначен Дмитрий Лоскутов, сообщили РБК в госкорпорации.

Как уточняет «РИА Новости», ранее Лоскутов был заместителем Дмитрия Рогозина, когда нынешний глава «Роскосмоса» занимал должность вице-премьера и спецпредставителя президента России по Приднестровью.

Новым директором самарского РКЦ «Прогресс» стал Дмитрий Баранов, сообщил Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

«Генеральным директором Ракетно-космического центра «Прогресс» (Самара) назначен Баранов Дмитрий Александрович», — написал глава «Роскосмоса». При этом временно исполнявший обязанности генерального директора «Прогресса» Равиль Ахметов, назначенный на эту должность феврале, останется в центре качестве генерального конструктора.

23 июня первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Иван Харченко был назначен исполняющим обязанности заместителя генерального директора «Роскосмоса».

В начале июня и.о. главы операторов космодромов России — Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) — был назначен руководитель координации производства ГКНПЦ имени М.В. Хруничева Андрей Охлопков.

Дмитрий Рогозин стал главой госкорпорации «Роскосмос» в мае.