И.о. замгендиректора «Роскосмоса» стал зампред главы коллегии ВПК

Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Иван Харченко стал исполняющим обязанности заместителя генерального директора «Роскосмоса». Об этом написал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

51-летний Иван Харченко работал первым зампредом главы коллегии ВПК с ноября 2012 года. С 2008 по 2011 годы занимал пост советника губернатора Краснодарского края. В 2003-2007 годах работал депутатом Госдумы IV созыва и был первым заместителем руководителя фракции «Родина», а также первым зампредом главы думского Комитета по собственности.

Кроме того, Харченко в настоящее время является членом совета директоров компаний «Оборонпром», «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Объединенной авиастроительной корпорации и «Корпорации Тактическое Ракетное Вооружение». Также Харченко входит в наблюдательный совет Объединенной ракетно-космической корпорации.

В начале июня Рогозин сообщал, что и.о. главы операторов космодромов России — Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) — назначен руководитель координации производства ГКНПЦ имени М.В. Хруничева Андрей Охлопков.