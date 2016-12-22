Трамп вновь упрекнул Германию за недостаточное финансирование НАТО

Германия и другие европейские страны должны тратить больше средств на содержание Североатлантического альянса. Об этом он заявил журналистам на борту номер один по пути в гольф-клуб в Нью-Джерси, сообщает Reuters.

«Германия, Испания и Франция должны тратить больше денег. Они нечестно поступают с Соединенными Штатами», — сказал Трамп.

В начале июня американский президент написал в своем Twitter, что США не должны предоставлять другим членам НАТО «гигантские торговые преференции», так как Вашингтон тратит слишком много денег на содержание альянса. «Германия платит 1% своего ВВП на поддержание НАТО, тогда как США тратит 4% куда большего ВВП на эти нужды. Мы защищаем Европу, а потом нас ругают за наши торговые правила. Грядут перемены», — отмечал американский лидер.

В марте члены НАТО пообещали увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году. При этом в феврале правительство Франции подготовило законопроект об увеличении военных расходов на 40% к 2025 году — с €34,2 млрд до €50.