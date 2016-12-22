Суд арестовал личного охранника экс-президента Армении

Суд в Ереване арестовал бывшего первого замглавы Государственной охранной службы при Службе национальной безопасности (СНБ) страны, генерал-майора Вачаган Казарян. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

Экс- главе охраны президента было предъявлено обвинение в сокрытии доходов и незаконном обогащении (ч.2 ст. 314.3 и ч.1 ст. 310.1 УК Армении).

Казарян был задержан 25 июня. В его сумке обнаружили $120 тыс. и 436 млн драмов (около $900 тыс.). Задержанный объяснил, что эти деньги не его и он собирался вернуть их истинному владельцу. Кроме того, в личном автомобиле Казаряна правоохранители обнаружили еще $50 тыс.

По данным следствия, задержанный собирался обналичить в банке $3,1 млн, при этом выплатив банку $35 тыс. Казарян заявил, что забыл указать эту сумму в декларации.