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В Пентагоне допустили потерю лидерства в космосе из-за России и Китая
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В Пентагоне допустили потерю лидерства в космосе из-за России и Китая
Политика, 00:17
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В Пентагоне допустили потерю лидерства в космосе из-за России и Китая

Россия и Китай разрабатывают новое космическое вооружение, которое «в ближайшем будущем» может лишить США лидерства, а в космосе. Об этом заявил глава разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, сообщает издание Defense One.

По его словам, «конкуренты» США в лице Москвы и Пекина развивают «способность перехватывать спутники как с земли, так и в космосе». По его словам, в будущем конкуренция трех стран в космосе будет только расти. В то же время, по словам генерал-лейтенанта, США теряет технологическое лидерство в военных космических программах и призвал обратить внимание на национальную стратегию обороны.

В феврале управление директора Национальной разведки США опубликовало отчет, в котором указывалось, что Россия и Китай запускают «экспериментальные спутники», которые проводят ряд задач, в том числе — слежение за другими спутниками и ремонт в космосе. Аналитики сочли, что эти спутники в дальнейшем могут применяться для захвата других космических аппаратов.

В середине июня американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону создать военно-космические силы США. «Мы должны обеспечить американское господство в космосе», — отметил он. Американский лидер добавил, что не желает, чтобы Россия и Китай оказались впереди США в этой области. Ранее военные космические программы США и отслеживание работы спутников проводились под контролем командования ВВС.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 28 июня заявил, что Россия следит за развитием американским военно-космических программ и не позволит, чтобы США «перешли красную черту» в этом вопросе.

Теги: Пентагон , Китай , Космос , Звездные войны
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