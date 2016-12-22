Синоптики признали июнь аномально жарким

В июне в России была зафиксирована аномальная температура. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель Росгидромета Максим Яковенко, передает корреспондент РБК.

«В среднем мы идем на два градуса выше нормы, но были и города, где доходило до плюс 6 выше нормы», — сказал он.

По словам Яковенко, в ближайшие дни жара закончится. «Со второй половины воскресенья будут ливни», — пояснил он.

О скором приходе дождей в Московском регионе ранее сообщила и главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в Москве и области в выходные, 30 июня и 1 июля, ожидаются дожди и грозы.

Однако синоптики не ждут этим летом в Москве повторения аномальной жары 2010 года, когда в столичном регионе температура воздуха 44 дня превышала плюс 30 градусов. Об этом заявлял ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.