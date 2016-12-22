Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы в первые дни июля

В Москве и области в выходные, 30 июня и 1 июля, ожидаются дожди и грозы. ​Об этом РБК сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В субботу ночью по области местами пройдет кратковременный дождь, температура в Москве плюс 17–19 градусов, по области — плюс 14–19 градусов. Днем прогнозируется дождь, местами сильный, гроза», — сказала Макарова.

По ее словам, 30 июня воздух в Москве прогреется до плюс 26–28 градусов, в Подмосковье — до ​плюс 23–28, а на востоке области — до плюс 32 градусов. Ожидается юго-восточный ветер 5–10 м/с, при грозе его порывы будут достигать 15–20 м/с.

В воскресенье, 1 июля, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью в Москве прогнозируется плюс 19–21 градус, по области — плюс 16–21 градус. Днем в Москве плюс 25–27 градусов, по области — плюс 23–28 градусов, на востоке до плюс 32 градусов.

В понедельник, 2 июля, также временами будет идти дождь. Ночью прогнозируется плюс 13–18 градусов, днем — 21–26 градусов. Во вторник дожди продолжатся, однако станет прохладней: ночью плюс 9–14 градусов, днем до плюс 19–24 градусов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк заявила РБК, что в выходные ожидается выпадение до половины месячной нормы осадков.

«После жары в пятницу к выходным ситуация изменится из-за атмосферного фронта. В субботу начнутся дожди и пройдут грозы, местами не исключены град и шквалистый ветер», — утверждала она.